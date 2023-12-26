Трое детей попали в больницу из-за пьяного отца за рулем

В Красноярском крае семья попала в аварию. Трое детей были госпитализированы. Оказалось, что отец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло на 604-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», сообщили в региональном управлении МВД. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В машине находились родители и трое детей – 13, 10 и 5 лет. «Все несовершеннолетние госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами. Матери оказана разовая помощь», – говорится в сообщении.

В правоохранительные органы об аварии сообщили из медицинского учреждения. Семья самостоятельно покинула место ДТП. Освидетельствование отца на состояние алкогольного опьянения составило 0,74 мг/л. Теперь ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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