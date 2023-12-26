Две целительницы опаивали пенсионерок святой водой со снотворным и грабили их

В Нижегородской области поймали двух сестер, которые представлялись целительницами, опаивали своих жертв «святой» водой с успокоительным и грабили их. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию Московского района поступило сообщение от 82-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что пустила переночевать в свою квартиру двух сестер. Гостьи предложили хозяйке выпить «святой» воды для проведения обряда. Пенсионерку без сознания обнаружил соцработник. Из квартиры пропали ценные вещи.

Другая жертва – 79-летняя жительница Советского района. Она рассказала, что две незнакомки в ее квартире проводили обряд по восстановлению зрения, дав женщине выпить якобы освященной воды, после чего она очнулась в жилище одна. Из тайника пропали 200 тысяч рублей и золотые украшения.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые. Сестры 54 и 58 лет проживали в Кировской области и ранее были судимы за аналогичные преступления.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube