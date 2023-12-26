В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажке в Махачкале. По последним данным, пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Дагестан.
Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Героев Дагестана. Взрыв стал причиной пожара.
Прибывшие на месте пожарные ликвидировали пламя, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 15 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
Отмечается, что из издания были эвакуированы 25 местных жителей. Двоих пострадавших передали медикам.
Махачкала, Зоя Осколкова
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