В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажке в Махачкале. По последним данным, пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Героев Дагестана. Взрыв стал причиной пожара.

Прибывшие на месте пожарные ликвидировали пламя, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 15 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.

Отмечается, что из издания были эвакуированы 25 местных жителей. Двоих пострадавших передали медикам.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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