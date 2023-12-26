В Ингушетии вооруженные мужчины устроили перестрелку и погоню с полицией

В Ингушетии задержали мужчин, которые открыли огонь по автомобилю, а затем пытались скрыться от полицейских. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Двое мужчин выстрелили несколько раз по легковушке в Карабулаке. В результате был ранен водитель. Правоохранители объявили план «Перехват». Злоумышленников заметили у поста ДПС у села Нестеровского. Сотрудники полиции попытались остановить преступников, но те открыли огонь и ранили прохожего.

Полицейские применили табельное оружие, пассажир был ранен, он и водитель попытались скрыться, но врезались в другой автомобиль и были задержаны.

В машине обнаружили переделанный кустарным способом в боевое оружие травматический пистолет, две резиновые палки, маски с прорезями для глаз, два ножа, светошумовая граната, две рации гражданского образца, боеприпасы к различным видам оружия. Кроме того, один из задержанных рассказал, что спрятал полуавтоматический гладкоствольный карабин «Сайга».

«Комплекс оперативных и следственных мероприятий продолжается», – добавили в полиции.

Магас, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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