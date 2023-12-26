Хуситы заявили о поражении коммерческого судна в Красном море

Официальный представитель вооруженных сил хуситов на севере Йемена движения «Ансар Алла» Яхья Сариа во вторник, 26 декабря, заявил, что контейнеровоз MSC United под флагом Либерии в Красном море, отказавшийся после предупреждений сменить курс, был подвергнут ракетному обстрелу, – сообщает телеканал «Аль-Масира».

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «Вооруженные силы «Ансар Алла» поразили противокорабельными ракетами судно MSC United, которое отказалось свернуть с намеченного курса после предупреждений направленных три раза. Судоходство в Красном море не нарушено, потому что наши действия направлены только против кораблей имеющих отношение к Израилю или тех, которые направляются в порты этой страны».

Сана, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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