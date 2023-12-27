В Татарстане мигранты убили и расчленили мать бойца СВО: возбуждено уголовное дело

В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства матери участника специальной военной операции на Украине. В расправе над женщиной подозреваются двое граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения. Они объявлены в розыск, сообщает Следственный комитет России. По данным СМИ, преступники убили женщину, после чего расчленили ее тело и выбросили в канализационный люк.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства 46-летней местной жительницы (ст. 105 УК РФ – убийство)», – говорится в сообщении СКР.

В пресс-службе ведомства добавили, что по подозрению в совершении преступления в розыск объявлены двое граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Татарстану представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что убийство произошло 22 декабря в съемной квартире жертвы в Набережных Челнах. Преступление совершено предположительно с целью завладеть 450 тыс. рублей, которые женщине перечислил сын – боец СВО. По сведениям издания, в расправе участвовали молодой любовник женщины из Узбекистана и его брат. Они расчленили тело жертвы, вынесли его из квартиры в пакетах и выкинули в канализационный люк в 100 метрах от дома. Останки женщины были обнаружены 26 декабря.

Казань, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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