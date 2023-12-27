ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта на Куйбышевской железной дороге

ФСБ сообщила о предотвращении в Самарской области теракта на объекте Куйбышевской железной дороги. Подозреваемого задержали 15 ноября. Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По информации спецслужбы, теракт планировал устроить житель Самары, сторонник запрещенного в России украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений).

Как отметили в УФСБ, подозреваемый подтвердил свои преступные планы и причастность к террористической организации. Также он сообщил, что выбирал место для совершения теракта.

При обыске у него дома были изъяты бутылки с зажигательной смесью, компьютерная техника и мобильные устройства, используемые для связи с кураторами и координации действий.

Самара, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube