Бременских жителей эвакуируют в связи с угрозой наводнения

Власти коммуны Лилиенталь рядом с городом Бремен на северо-западе Германии в среду, 27 декабря, объявили об эвакуации населения в связи с подъемом уровня воды из-за проливных дождей на севере Германии, которые привели к образованию трещин в дамбе, – сообщают СМИ.

В сообщении на странице властей коммуны Лилиенталь в соцсетях говорится: «В районе Мехландсдайхвег дала трещину дамба. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район. В связи с серьезной угрозой наводнения создан оперативный штаб для координации спасательных служб на месте …Движение общественного транспорта ограничено, на некоторые территории запрещен въезд».

Бремен, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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