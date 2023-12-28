В Якутии самолет с 30 пассажирами промахнулся мимо полосы и сел на реку

Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» при посадке в аэропорту поселка Зырянка в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в Telegram. Обошлось без пострадавших. Транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту авиаинцидента.

Самолет выполнял рейс Якутск – Зырянка – Среднеколымск. На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. «Пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет», – отметили в оперштабе.

По данному факту территориальным управлением Росавиации назначена проверка.

В Росавиации уточнили, что инцидент произошел в 3:45 мск. Ан-24 приземлился на речную косу, которая находится правее взлетно-посадочной полосы. В 4:30 мск пассажиров доставили в аэропорт. В ведомстве посадку самолета на замерзшую реку Колыма классифицировали как серьезный авиационный инцидент. Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации создает комиссию для расследования происшествия.

Отмечается, что решение по буксировке Ан-24 будет принято позже. Аэропорт Зырянка работает штатно.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. На место вылетела комиссия регионального МТУ Росавиации, сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России и руководство «Полярных авиалиний».

По предварительным данным надзорного ведомства, самолет сел вне взлетно-посадочной полосы в результате ошибки экипажа.

Проверку по факту посадки Ан-24 на речную косу начали и следственные органы. «Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Справка. Поселок городского типа Зырянка расположен на левом берегу реки Колыма при впадении в нее реки Ясачная.

Якутск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube