В Самарской области перевернулся автобус со школьниками

В Самарской области попал в аварию автобус с детьми. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на автодороге Челно-Вершины – Шалмка – Нурлат. Женщина за рулем Lada Kalina не справилась с управлением и столкнулась со школьным автобусом ПАЗ. Транспорт съехал в кювет.
В момент аварии в салоне автобуса находились восемь детей. Отмечается, что водитель и пассажиры не пострадали.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины произошедшего устанавливаются.
Самара, Зоя Осколкова
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