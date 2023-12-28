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Четверг, 28 декабря 2023, 13:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Самарской области перевернулся автобус со школьниками

В Самарской области попал в аварию автобус с детьми. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на автодороге Челно-Вершины – Шалмка – Нурлат. Женщина за рулем Lada Kalina не справилась с управлением и столкнулась со школьным автобусом ПАЗ. Транспорт съехал в кювет.

В момент аварии в салоне автобуса находились восемь детей. Отмечается, что водитель и пассажиры не пострадали.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины произошедшего устанавливаются.

Самара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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