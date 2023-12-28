В Кузбассе скатившийся с горки на тюбинге ребенок погиб под колесами грузовика

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области восьмилетний мальчик попал под колеса грузовика, скатившись с горки на тюбинге, и погиб. В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 27 декабря водитель грузового автомобиля во дворе одного из многоквартирных домов наехал на школьника, который скатился на тюбинге с несанкционированной горки. От полученных телесных повреждений мальчик умер на месте происшествия.

Против 59-летнего водителя грузовика возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что мужчина сотрудничает со следствием и уже дал признательные показания по существу инкриминируемого деяния.

Анжеро-Судженск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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