В Дагестане из-за непогоды без электроэнергии остались более ста тысяч человек

Министерство энергетики Российской Федерации в четверг, 28 декабря, сообщило, что в Республике Дагестан из-за непогоды без электричества остались более 100 тыс. человек.

В сообщении, распространенном пресс-службой Минэнерго, в частности, говорится: «По данным на 14:00 в Дагестане из-за сильного ветра (до 25 м/c), нарушившего энергоснабжение, обесточены свыше 102 тыс. чел. В аварийно-восстановительных работах участвуют 48 бригад (146 чел. и 52 единицы специальной техники).

«Из-за технологических нарушений, вызванных сложными погодными условиями, на данной ПС отключены три фидера, которые подают напряжение в ряд населенных пунктов Хунзахского района. Энергетики ведут работы по восстановлению», – сообщается также в Telegram-канале филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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