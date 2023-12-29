В Дагестане неизвестные дважды за ночь устроили поджог на железнодорожной станции

В Дагестане разыскивают поджигателей, которые испортили железнодорожное оборудование дважды за одну ночь. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Инцидент произошел на станции Буйнакск. Злоумышленники вскрыли релейный шкаф, залили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, а затем скрылись с места происшествия. Прибывшие на место полицейские обнаружили рядом пластиковую емкость из-под бензина.

Позже выяснилось, что на той же станции был совершен еще один поджог. Поврежденный релейный шкаф выгорел полностью.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Максимальное наказание, которое грозит поджигателям, составляет до 20 лет лишения свободы.

Буйнакск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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