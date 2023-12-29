ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося воевать против России

В Краснодарском крае при попытке выехать на Украину задержан мужчина, который планировал воевать против ВС России на стороне . Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

По данным спецслужбы, задержанный, житель Краснодарского края, собирался вступить в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного в России. Для этого он связался с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против России, передает ТАСС. Подозреваемого задержали при попытке выезда на Украину.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлению к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ст. 275, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Краснодар, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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