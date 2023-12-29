Житель Самары расправился с невестой и ее мамой и покончил с собой

Утром 29 декабря житель Самары расправился с невестой и будущей тещей, а потом совершил самоубийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Прохожие нашли тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины у многоэтажного дома в Самаре. Тело еще одной женщины, постарше, нашли в подъезде. Она оказалась матерью молодой женщины и умерла от ножевых ранений в спину.

Соседи рассказали, что молодая женщина первой упала с высоты. Все трое жили в одной квартире, которую снимали в элитном доме. Они не доставляли соседям беспокойства, но и не общались ни с кем из них близко. По данным «Известий», молодая пара собиралась пожениться, с ними жила мать невесты.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначены экспертизы», – пояснили в управлении СКР по региону.

Самара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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