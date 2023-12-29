«Могло быть много жертв»: в Запорожской области пресекли провокацию СБУ

В Запорожской области российские спецслужбы сорвали провокацию Службы безопасности Украины (СБУ), которая могла привести к множеству жертв среди мирного населения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника спецслужб РФ.
Ранее в Telegram появилась информация о якобы планирующихся митингах в крупных городах региона. Как установили силовики, украинские спецслужбы ставили целью собрать в одном месте большое количество людей.
«После чего с большой долей вероятности могла произойти провокация, которая привела бы ко множеству жертв», – рассказал источник агентства.
По его словам, цель подобных провокаций – запугать людей и дискредитировать действующую власть.
Отмечается, что российские спецслужбы круглосуточно отслеживают подобного рода сообщения в Сети. «Противодействие и реакция проходят незамедлительно», – подчеркнул источник и призвал использовать информацию только с официальных ресурсов администраций и ведомств.
Мелитополь, Наталья Петрова
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