«Могло быть много жертв»: в Запорожской области пресекли провокацию СБУ

В Запорожской области российские спецслужбы сорвали провокацию Службы безопасности Украины (СБУ), которая могла привести к множеству жертв среди мирного населения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника спецслужб РФ.

Ранее в Telegram появилась информация о якобы планирующихся митингах в крупных городах региона. Как установили силовики, украинские спецслужбы ставили целью собрать в одном месте большое количество людей.

«После чего с большой долей вероятности могла произойти провокация, которая привела бы ко множеству жертв», – рассказал источник агентства.

По его словам, цель подобных провокаций – запугать людей и дискредитировать действующую власть.

Отмечается, что российские спецслужбы круглосуточно отслеживают подобного рода сообщения в Сети. «Противодействие и реакция проходят незамедлительно», – подчеркнул источник и призвал использовать информацию только с официальных ресурсов администраций и ведомств.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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