Варшава: «В страну залетала русская ракета, а потом покинула воздушное пространство

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула в пятницу, 29 декабря, заявил, что в страну залетала российская ракета, а потом покинула воздушное пространство, – сообщает издание Polsat.

Как сообщает издание Кукула сказал следующее: «У нас есть радиолокационные, национальные и союзные подтверждения. Это была тяжелая ночь для Украины. Комбинированная атака насыщения, предназначенная для перегрузки противовоздушной обороны с использованием дронов и последующие ракетные удары, преимущественно дальней авиации. Ракеты выпущены из Каспийского моря, мы отслеживали бОльшую часть этих ракет относительно масштаба и направления их движения. Одна из этих ракет пересекла польскую границу, а затем покинула ее».

В свою очередь, представитель Оперативного командования Польши подполковник Яцек Горышевский заявил, что «Польша повысила боеспособность своей противовоздушной обороны после появления неизвестного объекта в воздушном пространстве. … Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши повышена боеспособность средств ПВО, а также дежурных пар истребителей».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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