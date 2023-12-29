российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 декабря 2023, 23:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Четвертый украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Архив, фото: Минобороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером в пятницу, 29 декабря, сообщил, что в небе над регионом за сегодняшний день был уничтожен уже четвертый беспилотник украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!»

Брянск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,