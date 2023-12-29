Четвертый украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером в пятницу, 29 декабря, сообщил, что в небе над регионом за сегодняшний день был уничтожен уже четвертый беспилотник украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!»

Брянск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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