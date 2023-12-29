В результате атаки беспилотников украинских неонацистов в Белгородской области убит человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздно вечером в пятницу, 29 декабря, сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в регионе предварительным данным один человек погиб и один пострадал.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия».

Белгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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