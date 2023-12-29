Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбито 13 реактивных снарядов

Министерство обороны России поздно вечером в пятницу, 29 декабря, сообщило, что в небе над Белгородской областью было сбито 13 реактивных снарядов, выпущенных украинскими неонацистами.

В сообщении, опубликованном Telegram-канале минобороны, говорится: «29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью».

Белгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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