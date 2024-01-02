Американский корабль был атакован ракетами йеменских хуситов в Красном море

Две крылатые ракеты запустили сторонники правящего на севере Йемена хуситского движения «Ансар Алла» по военному кораблю США в Красном море. Ракеты цель не поразили, – сообщает во вторник, 2 января, Sky News Arabia.

Со ссылкой на военные источники в Йемене телеканал передает: «В ночь на вторник между американским кораблем и катерами хуситов шли столкновения в Красном море. Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по военному кораблю США вблизи острова Ханиш на юге Красного моря. Американский корабль поражен не был».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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