В Японии до 24-х выросло число жертв землетрясений

В Японии увеличилось число жертв серии землетрясений до 24-х. Еще, по крайней мере, 50 человек получили травмы различной степени тяжести, – сообщает 2 января агентство Kyodo.

Со ссылкой на медицинские и экстренные службы агентство пишет: «В результате землетрясений на полуострове Ното погибли по меньшей мере 24 человека».

В свою очередь, телеканал NHK сообщает, что наибольшее число жертв зафиксировано в городе Вадзима, там в результате землетрясений погибли 15 человек.

Напомним, что в понедельник, 1 января, на западе Японии произошла серия землетрясений, которым присвоили название «Землетрясение на полуострове Ното». Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще одно землетрясение магнитудой 6,1 последовало еще через восемь минут.

Токио, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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