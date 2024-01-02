Полиция оцепила центр Владивостока

УМВД России по Приморскому краю во вторник, 2 января, сообщило, что центр Владивостока в районе Алеутской улицы был оцеплен из-за страйкбольной гранаты, – передают местные СМИ.

В сообщениях, в частности, говорится, что «во Владивостоке заметили подозрительный предмет, участок оцепили, в городе образовалась огромная пробка. На место сразу прибыли взрывотехники и оперативно-следственная группа. Однако оказалось, что это стайкбольная граната. Сотрудники правоохранительных органов увезли предмет на утилизацию. В настоящее время оцепление снято».

Владивосток, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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