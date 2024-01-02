Над Белгородской областью сбито еще восемь ракет украинских неонацистов

Министерство обороны России во вторник, 2 января, сообщает, что над Белгородской областью сбито восемь украинских ракет.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью».

«Около 13 часов была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью», – напомнили в минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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