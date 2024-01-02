В японском аэропорту в результате столкновения самолетов погибли пять человек

В японском аэропорту Ханэда в результате столкновения с лайнером авиакомпании Japan Airlines (JAL) и военно-транспортного борта DHC-8 погибли пять членов экипажа самолета береговой охраны, – передает во вторник, 2 января, телеканал NHK.

Телеканал со ссылкой на данные береговой охраны Японии, сообщил, что пилот DHC-8, которому удалось эвакуироваться из горящего самолета, находится в тяжелом состоянии. Машина готовилась к вылету в пострадавшие от землетрясений регионы страны, чтобы доставить туда гуманитарную помощь.

Корпус пассажирского самолета выгорел почти полностью. Работающим на месте происшествия пожарным расчетам справиться с пламенем, не удается. При этом, никто из 367 пассажиров лайнера компании JAL и 12 членов экипажа, следовавшего из Саппоро в Токио, не пострадал, они были эвакуированы при помощи надувных трапов сразу после посадки.

Токио, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube