В Нью-Йорке на Манхеттене прогремели несколько взрывов

В районе Манхэттен Нью-Йорка возле острова Рузвельта произошло несколько взрывов.На место происшествия прибыли подразделения пожарных и несколько вертолетов, – сообщают местные СМИ.

В пожарном управлении Нью-Йорка сообщили, что «в 5.45 поступил звонок о взрыве и сотрясении здания. Инцидент произошел по адресу 580 Мэйн Стрит, что находится к югу от моста на остров Рузвельта. Причина сообщений о взрывах пока обнаружена. На место происшествия прибыли подразделения пожарных. Вызвана компания-оператор электро- и газоснабжения Нью-Йорка Con Edison».

В сообщениях, в частности, говорится: «В результате взрывов около 5.45 (13.45 мск) почувствовали три толчка, от которых сотряслись дома. В данный момент над районом кружат много вертолетов».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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