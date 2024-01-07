На Шри-Ланке в аварии с экскурсионным автобусом погиб российский турист

На Шри-Ланке автобус с туристами из России попал в аварию. По предварительным данным, один человек погиб, девять пострадали.

ДТП произошло на Южной скоростной автомагистрали. Автобус направлялся из Коломбо в Матару. Предположительно, водитель заснул за рулем и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении.

В посольстве подтвердили гибель одного россиянина, передает РИА «Новости». «Данных о гибели или полученных травмах других наших граждан мы не получали», – сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров.

В автобусе в момент аварии находились 10 пассажиров. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, уточняет телеграм-канал «Baza». Водитель автобуса задержан правоохранителями, полиция Шри-Ланки проводит расследование.

Коломбо, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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