Российская авиабомба нештатно упала на город в ЛНР

Внештатный сход авиационного боеприпаса с российского военного самолета произошел над городом Рубежное в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, пострадавших нет.

«При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250», – написал Пасечник в Telegram.

В результате инцидента никто не пострадал, уточнил он, добавив, что жителей близ расположенных домов эвакуировали. Пасечник отметил, что пять человек находятся в пункте временного размещения, остальные решили разместиться у родных и знакомых.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД, представители МЧС и военной комендатуры. «Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса», – сообщил глава ДНР.

Комментариев от Минобороны РФ по поводу инцидента пока не поступало.

Напомним, 2 января военное ведомство сообщало о нештатном сходе боеприпаса во время полета самолета ВКС РФ над Воронежской областью. ЧП произошло над населенным пунктом Петропавловка Острогожского района. По информации губернатора региона Александра Гусева, в результате схода авиабоеприпаса легкие повреждения получили четыре человека. Глава региона сообщил, что после обследования разрушенного жилья принято решение заново построить девять домов. «Компенсируем пострадавшие автомобили (пока известно о пяти легковушках и тракторе) и отстроим разрушенные хозпостройки. В тех домах, где повреждения частичные или минимальные, будут работать аварийно-восстановительные бригады», – пообещал губернатор.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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