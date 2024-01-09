В Норильске самолет со 168 пассажирами выкатился за пределы ВПП

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данному факту проводится проверка.

По информации надзорного ведомства, инцидент произошел во вторник около 10 часов утра. Лайнер выполнял рейс Красноярск – Норильск. На борту находились 176 человек – восемь членов экипажа и 168 пассажиров, сообщили в Росавиации, уточнив, что никто из них не пострадал.

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Самолет отбуксирован к месту стоянки. Аэропорт работает в штатном режиме.

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Восточное межрегиональное следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Норильск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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