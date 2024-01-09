В Баку четыре младенца погибли при пожаре в перинатальном центре

Пожар случился в Республиканском перинатальном центре в Баку в ночь на 9 января. В результате погибли четыре младенца, три человека пострадали, сообщили в МЧС Азербайджана.

Когда начался пожар, спасатели и полиция успели вывести из здания большинство людей, огонь оперативно потушили. Три человека надышались дымом, и с отравлением их положили в стационар. При проверке здания пожарные нашли тела младенцев.

«Обнаружены трупы четырех детей, находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 УК (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и 314.3 УК (халатность)», – говорится в заявлении на сайте министерства.

Баку, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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