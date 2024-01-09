Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Министерство обороны РФ во вторник, 9 января, сообщило, что над территорией Брянской области был уничтожен украинский беспилотник.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «09 января т.г. около 16.30 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области».

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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