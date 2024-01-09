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Вторник, 9 января 2024, 18:28 мск

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В Орле в результате падения украинского беспилотника поврежден многоквартирный дом

Глава администрации Орла Юрий Парахин во вторник, 9 января, заявил, что в результате падения украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом. На месте работают оперативные службы, создана комиссия по ЧС.

В своем Telegram-канале Парахин написал: «Уважаемые друзья, как вы знаете, сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, ещё один – в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому – взрывной волной выбиты стекла. На месте работают оперативные службы силового блока города и области. В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений и находится в постоянном контакте с жильцами. Им, в случае необходимости, предложено разместиться на ПВР».

Орёл, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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