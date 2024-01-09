Роскомнадзор заблокировал сайт раскольничьей Православной Церкви Украины

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) во вторник, 9 января, сообщила о блокировке сайта Православной церкви Украины (ПЦУ) в связи с неоднократным размещением запрещенного контента.

В сообщении пресс-службы Роскомнадзора, в частности, говорится: «Согласно данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете, ограничен доступ к сайту www.pomisna.info. Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15.3-2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в связи с неоднократным размещением запрещенного контента».

«На сайте на систематической основе распространялись материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности», – добавили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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