Над Белгородской областью сбиты два украинских объекта

Министерство обороны РФ во вторник, 9 января, сообщило, что над территорией Белгородской области средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган».

В сообщении минобороны говорится: «Девятого января т.г. около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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