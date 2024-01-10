Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде

В Таиланде затонуло судно с российскими туристами на борту. Пассажирам и экипажу удалось эвакуироваться, никто не пострадал.

ЧП на воде произошло у острова Пхукет. Россияне отправились на морскую прогулку на судне Martini. В какой-то момент у лодки прорвало трубу, она начала тонуть, передает телеграм-канал «Shot».

На борту в момент аварии находились шестеро граждан России и трое граждан Таиланда – капитан и члены экипажа. Всех терпящих бедствие людей подобрало судно Panwa Princess. Туристов доставили обратно в отель, никто из них не пострадал.

Сотрудники туристической полиции начали расследование причин произошедшего.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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