В Башкирии сигнальная ракета взорвалась во время урока

В Башкирии ученик девятого класса принес в школу сигнальную ракету, которая сдетонировала. В произошедшем разбираются правоохранители.
Инцидент произошел в селе Кушнаренково. 15-летний подросток взял с собой на уроки пусковое устройство для сигнальных ракет, к которому прикрепил деревянную рукоятку. Мальчик хвастался ракетницей перед сверстниками.
Во время урока ОБЖ ученик попытался достать устройство из брюк, но случайно задел боек, и произошел взрыв, сообщает телеграм-канал Shot.
Отмечается, что мальчик серьезно не пострадал, но его школьная форма пришла в негодность. Подросток заявил, что сигнальное устройство осталось у него с Нового года. Полиция проводит проверку.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»