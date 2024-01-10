В Башкирии сигнальная ракета взорвалась во время урока

В Башкирии ученик девятого класса принес в школу сигнальную ракету, которая сдетонировала. В произошедшем разбираются правоохранители.

Инцидент произошел в селе Кушнаренково. 15-летний подросток взял с собой на уроки пусковое устройство для сигнальных ракет, к которому прикрепил деревянную рукоятку. Мальчик хвастался ракетницей перед сверстниками.

Во время урока ОБЖ ученик попытался достать устройство из брюк, но случайно задел боек, и произошел взрыв, сообщает телеграм-канал Shot.

Отмечается, что мальчик серьезно не пострадал, но его школьная форма пришла в негодность. Подросток заявил, что сигнальное устройство осталось у него с Нового года. Полиция проводит проверку.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube