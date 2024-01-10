Житель Алтая арестован за передачу сведений о российских военных украинской стороне

ФСБ задержала жителя Новоалтайска по подозрению в совершении госизмены. По информации спецслужбы, мужчина присягнул украинским экстремистам и передавал сведения военного характера украинской террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Алтайскому краю.

Кроме того, как установили в ФСБ, задержанный в дальнейшем планировал уехать из России, чтобы участвовать в военном конфликте на стороне Украины. Мужчина заключен под стражу.

По данным спецслужбы, житель Новоалтайска по своей инициативе «в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины» через интернет «установил контакт с представителем террористической организации». Свои намерения он подтвердил видеозаписью с присягой, после чего «на протяжении длительного времени заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации», говорится в сообщении.

ФСБ выяснила, что мужчина также собирал сведения о военнослужащих региона и местах дислокации воинских частей и отправлял их на электронную почту представителям запрещенного объединения.

По данному факту возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следствия он заключен под стражу.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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