В Ставрополе загорелся подземный газопровод

В Ставрополе произошел пожар на газопроводе. В результате пострадал один рабочий. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Возгорание произошло утром по улице Буйнакского. В это время рядом с газопроводом проводились земляные работы по бурению.
«В результате пострадал один человек (мастер аварийно-спасательной службы) с ожогами конечностей второй и третьей степени доставлен в больницу», – говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает две аварийные бригады и сварщики ресурсоснабжающей организации. Отмечается, что без газа на северо-западе города остались 640 абонентов.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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