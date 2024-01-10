В Ставрополе загорелся подземный газопровод

В Ставрополе произошел пожар на газопроводе. В результате пострадал один рабочий. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло утром по улице Буйнакского. В это время рядом с газопроводом проводились земляные работы по бурению.

«В результате пострадал один человек (мастер аварийно-спасательной службы) с ожогами конечностей второй и третьей степени доставлен в больницу», – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает две аварийные бригады и сварщики ресурсоснабжающей организации. Отмечается, что без газа на северо-западе города остались 640 абонентов.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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