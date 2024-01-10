В Татарстане 15-летний подросток готовил нападение на школу

В городе Кукмор в Татарстане задержан 15-летний подросток, который планировал нападение на школу, в которой учился. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что школьник готовился к атаке на учебное заведение с весны 2022 года. Он собирал информацию о массовых убийствах в школах, учился изготавливать самодельное взрывное устройство и искал оружие.

В ходе обыска дома у подростка обнаружили два ножа, топор, перцовый баллончик, балаклаву и тактические перчатки. Кроме того, были найдены ноутбук и тетрадь с записями, имеющие отношение к планируемому нападению.

По информации источников, школьник жил в полной семье и никогда не стоял на учете в полиции. Также отмечается, что у подростка были проблемы со слухом, он носил слуховой аппарат.

Следователи возбудили уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

Казань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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