В Татарстане рабочего насмерть придавило углем

В Татарстане проводится проверка по факту гибели рабочего при разгрузке угля. Об этом сообщает прокуратура.

Трагедия произошла накануне в Набережных Челнах. На металлургическом комбинате во время выгрузки мешков с углем оборвалась стропа крана.

В результате придавило 29-летнего оператора грузоподъемной машины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

«Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение на предприятии требований законодательства об охране труда, – говорится в сообщении. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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