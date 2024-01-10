В результате израильского авиаудара в секторе Газа убиты четверо врачей палестинского Красного Полумесяца

Палестинское общество Красного Полумесяца в среду, 10 января, заявило, что в результате авиаудара Израиля по машине скорой помощи в центральной части сектора Газа погибли четыре медика, – сообщает The Times of Israel.

В заявлении, распространенном организацией, говорится: «Четыре члена бригады скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца погибли в результате нападения израильских оккупантов на машину скорой помощи на улице Салах ад-Дин, у въезда в Дейр-эль-Балах».

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по поводу инцидента никаких комментариев не дали.

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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