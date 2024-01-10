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Среда, 10 января 2024, 20:26 мск

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В Приднестровье на границе с Украиной произошла перестрелка

Фото: government.gospmr.org

Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду, 10 января, заявило, что на границе с Украиной произошел инцидент со стрельбой, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы МГБ ПМР, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего».

Тирасполь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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