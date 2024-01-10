В Приднестровье на границе с Украиной произошла перестрелка

Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду, 10 января, заявило, что на границе с Украиной произошел инцидент со стрельбой, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы МГБ ПМР, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего».

Тирасполь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube