Восемь человек погибли в ДТП с фурой в Пензенской области

Дорожная авария с участием минивэна и фуры в Пензенской области унесла жизни восьми человек, еще один человек пострадал.

ДТП случилось около 3:00 мск на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в районе села Федоровка Нижнеломовского района. По данным регионального управления ГИБДД, двигавшийся в сторону Москвы минивэн выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

«В результате ДТП в минивэне семеро погибших и двое пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что число жертв аварии выросло до восьми. В машине скорой помощи скончался один пострадавший, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Второй пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Прокуратура Пензенской области взяла на контроль установление обстоятельств смертельной аварии в Нижнеломовском районе. «На место происшествия для выяснения причин произошедшего и контроля за действиями правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехали заместитель прокурора региона Евгений Новиков и Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Пенза, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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