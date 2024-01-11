На Камчатке рыбак утонул при добыче краба

Рыбак упал за борт во время добычи краба на Камчатке и утонул. Следственный комитет начал проверку инцидента, сообщили в Восточном МСУ на транспорте.

Утром 11 января при постановке крабового порядка в заливе Шелихова работник рыболовецкого судна упал за борт. Спасти мужчину не удалось.

«Проводится доследственная проверка по признакам ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в СКР.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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