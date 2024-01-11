Следком потребовал отправить лидера «Левого фронта» Удальцова под стражу

Адвокат координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, задержанного в четверг, 11 января, по делу об оправдании терроризма с использованием интернета Виолетта Волкова сообщила, что Следственный комитет РФ требует отправить под стражу, – сообщают СМИ.

В комментарии журналистам Волкова сказала: «СК обратился к суду с ходатайством об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей. Этот вопрос будет рассмотрен завтра, 12 января, в Басманном суде Москвы. Удальцову официально предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма с использованием интернета). Считаю, что состава преступного деяния, в действиях, инкриминируемых Удальцову, нет».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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