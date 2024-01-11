Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в четверг, 11 января, сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало здание школы, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Кулемзин написал: «В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Куйбышева повреждены кровля и остекление школы № 62. Пострадавших нет. По предварительной информации, в том же районе в ходе обстрела со стороны ВСУ был поврежден автобус маршрута № 10. В результате пострадал водитель транспортного средства».

«По предварительным данным, в Киевском районе по ул. Артёма сообщается о прилете на территорию частного дома. Информация уточняется», – добавил мэр Донецка.

Согласно сообщениям представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК), «украинские радикалы в 19:04 выпустили по Куйбышевскому району Донецка порядка 20 ракет из реактивной системы залпового огня. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 68 единиц боеприпасов. Ранения получили два мирных жителя, повреждения получили три жилых домостроения».

Донецк, Иван Бабурин

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