Хуститы атаковали коммерческое судно в Аденском заливе

Центральное командование Вооруженных сил США (USCENTCOM) в четверг, 11 января, сообщило, что сегодня утром йеменские повстанцы-хуситы атаковали ракетой судоходные пути в Аравийском море, – сообщают СМИ.

В сообщении USCENTCOM, в частности, говорится: «Одно коммерческое судно сообщило, что визуально наблюдало падение ракеты в воду. О травмах команды или ущербе судну не сообщалось. Атака противокорабельной баллистической произошла в Аденском заливе. Это стало 27-й такой атакой с середины ноября прошлого года».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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