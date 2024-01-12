Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ингушетии

Пять человек, в том числе трое детей, получили травмы при взрыве газа в частном доме в сельском поселении Нестеровское в Сунженском районе Ингушетии. Об этом сообщило республиканское управление Следственного комитета РФ.

Взрыв в доме на улице Зязикова прогремел в 06:20, после чего вспыхнул пожар. Среди пострадавших – дети 7, 11 и 13 лет. Их вместе с 53-летним мужчиной госпитализировали в травматологическое отделение больницы, а 41-летнюю женщину поместили в реанимацию.

Следователи начали проверку по факту инцидента. «В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Проверку также проводит прокуратура Ингушетии. «В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», – информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Магас, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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