В ДНР украинский дрон влетел в реанимобиль при эвакуации раненых

В Донецкой Народной Республике украинский беспилотник атаковал реанимобиль, который эвакуировал раненых. Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщил мэр Головки Иван Приходько.
Атака БПЛА была совершена в поселке Гольмовский Никитинского района Горловки. В это время медики эвакуировали раненых при обстреле энергетиков.
В результате погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании. Еще трое медицинских работников получили ранения.
Ранее в этот день три сотрудника «Центральных электрических сетей» пострадали при обстреле поселка Гольмовский со стороны Украины.
Донецк, Зоя Осколкова
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