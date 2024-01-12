В ДНР украинский дрон влетел в реанимобиль при эвакуации раненых

В Донецкой Народной Республике украинский беспилотник атаковал реанимобиль, который эвакуировал раненых. Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщил мэр Головки Иван Приходько.

Атака БПЛА была совершена в поселке Гольмовский Никитинского района Горловки. В это время медики эвакуировали раненых при обстреле энергетиков.

В результате погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании. Еще трое медицинских работников получили ранения.

Ранее в этот день три сотрудника «Центральных электрических сетей» пострадали при обстреле поселка Гольмовский со стороны Украины.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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