Семь рыбаков оказались на оторвавшихся на Байкале льдинах

На озере Байкал проводится операция по спасению рыбаков, которые оказались на дрейфующих льдинах. Об этом сообщает МЧС Бурятии.

Первое сообщение поступило со станции Выдрино Кабанского района. На льдине находится пять человек. «Для оказания помощи привлечено девять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России три человека и две единицы техники», – говорится в сообщении.

Вторая льдина дрейфует вблизи Танхоя в том же районе. Помощи ждут два рыбака. «К месту следуют спасатели Посольского ПСП БПСО (поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда) МЧС России три человека и одна единица техники – судно на воздушной подушке «Хивус-6», – рассказали в МЧС.

Отмечается, что к спасательной операции привлечены спасатели с как с иркутской, так и с бурятской стороны.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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